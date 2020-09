VÄLISPANORAAM ⟩ Höövelson: Abe viis Jaapani uude ajastusse

Samas tuntakse nende teemade vastu tõusva päikese maal siiski huvi ja Eesti-Jaapani suhetes on peateemaks IT-lahendused, mis võiksid riiki samamoodi aidata, nagu need Eestit koroonakriisi ajal aitasid, lubades paljudel inimestel kodust töötada.

Töösipelga maailm on vananev maailm

Höövelson avas ka jaapanlaste mõtteviisi ja suhtumist poliitikasse. Pilt on tema sõnul paljuski sarnane teiste riikidega ja see tähendab, et poliitikud saavad nii austuse kui põlguse osaliseks. Kui keisrit austavad kõik, siis poliitikute puhul see alati nii ei ole. «Aasia on teada-tuntud oma kastisüsteemi poolest. Kui oled ikkagi kuulsam inimene, siis tihtipeale arvatakse, et oledki kasti võrra kõrgem ehk nii-öelda tähtsam inimene,» võttis ta kokku poliitilise klassi kuvandi.

Kuna Sugat tundvad inimesed on iseloomustanud teda töönarkomaanina, kes ärkab hommikul kell 5, alustab päeva 100 istessetõusuga, võtab ette pika jalutuskäigu ning alustab oma 12-tunnist tööpäeva juba kell 6.30, siis tuli saates jutuks ja Jaapani töökultuur.

Selle kohta sõnas Höövelson, et lõputu töötamise kuvand tekkis Jaapanis pärast Teist maailmasõda. Tihtipeale on riigis kombeks, et alluvad ei lahku töölt enne ülemust ja niimoodi on ületundide tegemine justkui loomulik.

«See on minu arvates liiga vana traditsioon. Seda ei ole mitte kuhugi sisse kirjutatud, see ei ole reegel, aga see on tööeetika. Siis vaatab ülemus, et näe, teeb ületunde. Kas ületundide töö tulemus on see, mida loodetakse ja oodatakse... see on kahe otsaga asi, vähemalt minu kui välismaalase jaoks. Üldiselt on jaapanlane väga töökas, seda tahavad nad edasi kanda ka praegusele nooremale generatsioonile, kelle tööeetika ei ole niivõrd traditsioonidepõhine,» rääkis Höövelson.