Euroopa riigid üritavad vältida teist sulgemislainet

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel registreeritakse Euroopas igapäevaselt 40 000 - 50 000 uut koroonajuhtumit. WHO Euroopa haru juhi Hans Kluge sõnul peaks need arvud tegema kõiki tõsiselt murelikuks. Nädalaste nakatumiste näitajad on isegi ületanud märtsikuise esimese laine omad.