Peaepidemioloog Anders Tegnell: «Rootsis teist lainet ei tule»

Kaks neist seisid teisipäeva pärastlõunal vaikides rahvaterviseameti (Folkhalsomyndigheten) ees ja hoidsid käes plakateid tekstiga «Karjaimmuunsus pole võimalik» ning «Tapke viirust, mitte inimesi». Suhtluse rahvaterviseameti koroonapressikonverentsile suunduvate ajakirjanikega oli võtnud enda kanda kolmas meeleavaldaja, 70-aastane taevassinise nokamütsiga härra, kes kuulutas, et Rootsi koroonastrateegia väljatöötanud peaepidemioloog Anders Tegnellist on vaja lahti saada.

«Nad on seal hullud,» teatas mees usalduslikult, viibates rahvaterviseameti poole. Protestija väitel lasti kevadel surra 2000 koroonaviirusega nakatunud vanainimesel, kuna neile ei saanud vastavalt kehtestatud ravijuhenditele osutada igakülgset abi. «Ja need ravijuhendid on ikka veel jõus, hapniku asemel antakse morfiini, aga morfiin kahandab ju veelgi hapnikutaset, nii et sa sured kiiremini.»