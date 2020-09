USA lubas aidata Iisraelil säilitada sõjalist üleolekut regioonis

«USA on sellele pühendunud ja selle on pühendunud ka kaitseministeerium. Jätkame USA pikaajalise poliitika toetamist Iisraeli julgeoleku säilitamiseks,» sõnas Esper.

AÜE kavandatav varghävitajate ost on osa kavast muuta riik regionaalseks sõjaliseks jõuks. Hetkel on Lähis-Idas Iisrael ainus riik, kel on Ühendriikides toodetud sõjalennukid ning nad tahavad, et neile jääks ülekaalukas tehnoloogiline sõjatehnika eelis oma araabia naaberriikide ees.