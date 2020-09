USA esindajatekoda toetas impordi keelustamist Xinjiangist

«Traagiliselt satuvad sealse sunnitöö tooted just sageli siia Ühendriikide poodidesse ja kodudesse,» ütles enne hääletamist esindajatekoja esimees Nancy Pelosi.

«Peame saatma Pekingile selge sõnumi, et need rikkumised peavad koheselt lõppema,» lisas Pelosi.

Inimõigusrühmituste sõnul viibib üle miljoni uiguuri poliitilistes hariduslaagrites ning peamiselt moslemitest koosneva vähemuse akadeemikute, usuliidrite ja aktivistide suhtes on algatatud sunniviisiline assimileerimine.

Peking tugevdab piirkonnas keskvõimu haaret ning saab selle pärast rahvusvaheliselt kõvasti kriitikat. Inimõiguslaste sõnul on võimud seal koonduslaagritesse kinni pannud kuni miljon uiguuri ja teisi, enamjaolt moslemivähemusse kuuluvaid inimesi.

2017. aastal toimus Hiinas iga viies kinnipidamine Xinjiangis, kuigi seal elab vaid kaks protsenti riigi elanikkonnast, selgus kohaliku prokuratuuri andmeist. See on järsk tõus kümne aasta tagusest ajast, mil seal toimus vaid kaks protsenti kogu riigi kinnipidamistest.

Hiina peab kinnipidamisi vajalikuks vahendiks usuäärmuslusele ja terrorismile vastu seismiseks. Samas näitavad värsked andmed, et võimud on võtnud ette just Xinjiangi uiguurid ja teised moslemivähemused ja paneb neid trellide taha senisest pikemaks.