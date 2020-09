Afganistani vanglatest vabastatud talibid naasevad relvile

Afganistani lepituskogu ja valitsuse rahudelegatsiooni juht Abdulla ütles, et Kataris peetavad kõnelused Talibaniga on seni olnud positiivsed.

Valitsuse teeb aga rahutuks asjaolu, et osa, ehkki mitte kõik 5000 vabastatud Talibani vangist jätkab vabadusse pääsenuna võitlust Kabuli võimude vastu.

«Ma tean, et mõned on naasnud lahinguväljale, mis on nendega sõlmitud kokkuleppe rikkumine,» ütles Abdullah USA välissuhete nõukogu konverentsil.