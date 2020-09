Berliini Charité kliinik, kuhu Navalnõi augustis koomaseisundis toimetati, teatas täna, et 32 päeva kestnud ravi tulemusena on patsiendi seisund piisavalt paranenud, et tema statsionaarne ravi lõpetada.

«Tuginedes patsiendi edusammudele ja praegusele seisundile, usuvad raviarstid, et täielik taastumine on võimalik,» teatas Charité kliinik, kuid lisas, et mürgituse pikaajalist mõju on veel vara hinnata