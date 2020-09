ÜRO ja ÜK võõrustavad 12. detsembril kliimatippkohtumist

Mõni päev varem oli Hiina president Xi Jinping öelnud kõnes ÜRO Peaassambleele, et selle maailma suurima õhusaastaja kasvuhoonegaaside heitkogused saavutavad tipu 2030. aastal ning riik üritab 2060. aastaks süsinikneutraalseks muutuda.

«Eeskujud ja lahendused on kõikjal meie ümber, iga linn, iga ettevõte ja riik,» lausus ÜRO peasekretär António Guterres.

«Kuid kliimakriis on meid haaranud täielikult ja meil ei ole aega raisata. Vastus eksistentsiaalsele ohule on kiire, otsustav, hoogsam tegutsemine ja riikidevaheline solidaarsus.»

Ürituse kuupäev on sama, kui viie aasta tagusel Pariisi kliimaleppel, mille eesmärk on hoida üleilmse keskmise temperatuuri tõus selgelt alla kahe kraadi tööstusrevolutsiooni eelse ajaga võrreldes.

Maailm ei ole püsinud nõutavas tempos, et piirata üleilmset temperatuuritõusu sajandi lõpuks 1,5 kraadiga Celsiuse järgi, mis on teadlaste hinnangul hädavajalik, et ära hoida kontrollimatut soojenemist, mis muudab suure osa planeedist elamiskõlbmatuks.