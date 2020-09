NASA juht hoiatas kongressi Hiina kosmosejaama eest

Bridenstine märkis, et vastasel juhul võib see anda Hiinale strateegilise edu.

Esimesed ISS-i osad lähetati ilmaruumi 1998. aastal ning see on järjepannu toiminud aastast 2000.

Jaam, mis tegutseb teaduslaborina ning koostöös USA, Venemaa, Jaapani, Euroopa ja Kanadaga, peaks praeguse seisuga tegevust jätkama 2030. aastani.

«Ma ütlen teile üht asja, mis mind väga muretsema paneb – ja see on, et saabub päev, mil Rahvusvahelise Kosmosejaama kasulik elu saab otsa,» lausus Bridenstine.

«Et Ameerika Ühendriigid saaksid omada kohalolekut maalähedasel orbiidil, peame olema valmis selleks, mis järgmisena juhtub,» lisas ta.

Selleks otstarabeks on NASA taotlenud 2021. majandusaastaks 150 miljonit dollarit, et kommertsialiseerida maalähedane orbiit, mis on 2000 kilomeetri kõrgusel või vähem planeedi pinnast.

«Me tahaksime näha riigi ja erasektori koostööd, kus NASA saaks asju ajada kommerts-kosmosejaamade pakkujatega, et me saaksime säilitada pideva, katkematu inimese kohaloleku maalähedasel orbiidil,» lausus Bridenstine.

«Ma ei usu, et oleks riigi huvides ehitada veel üks Rahvusvaheline Kosmosejaam – ma ei usu, et oleks riigi huvides toetada kommertsööstust, kus NASA on klient.»

Bridenstine hoiatas seadusandjaid, et on äärmiselt tähtis säilitada USA ülemvõim kosmoses, arvestades Hiina kavandatavat kosmosejaama, mis Pekingi hinnangul on töövalmis 2022. aastaks.

Jaam kannab nime Tiangong, mis tähendab Taevalikku Paleed. Juunis teatas Hiina riigimeedia koostööst 23 organisatsiooniga 17 riigist, et viia selle pardal läbi teaduseksperimente.

Nende riikide seas on uudisteagentuuri Xinhua andmeil nii arenenud riike, nagu Prantsusmaa, Saksamaa ja Jaapan, aga ka tärkavaid majandusi, nagu Keenia ja Peruu.

«Hiinlased ehitavad kiiresti «Hiina Rahvusvahelist Kosmosejaama» ning turundavad kiiresti seda kosmosejaama kõigile meie rahvusvahelistele partneritele,» ütles Bridenstine.

«Oleks tragöödia, kui pärast kogu seda aega ja kõiki neid jõupingutusi, me hülgame maalähedase orbiidi ja loovutame selle territooriumi.»

Ta selgitas, et ISS-i mikrogravitatsioon pakub suuri võimalusi edusammudeks teaduse vallas.

Bridenstine'i sõnul on seetõttu vaja rahastada NASA-t, et see saaks maksta ettevõtteile kosmosejaamade rajamise eest, kus see oleks kulude kärpimise otstarbel üks paljudest klientidest.