Helsingi lennujaama kogemus: koerad tuvastavad koroonaviiruse tõhusamalt kui laboritestid

«Sel nädalal käivitunud pilootprojekt on maailmas ainulaadne ja esimene selletaoline. Ükski teine lennujaam ei ole proovinud nii laiaulatuslikult kasutada koera lõhnatuvastamise võimet COVID-19 vastu võitlemiseks. Oleme rahul Vantaa linna algatusega. See võib olla täiendav samm COVID-19 viirusest jagu saamisel,» lausus Helsingi lennujaama direktor Ulla Lettijeff pressiteate vahendusel.

COVID-19 tuvastamine on koerte jaoks lihtne ning tulemused lootustandvad. Helsingi Ülikooli veterinaaria teaduskonna uurimisgrupi teostatud eelkatsete kohaselt on koerad suutelised haistma viirust peaaegu 100%liselt. Nad suudavad tuvastada viirust juba päevi enne sümptomite ilmnemist. See on midagi, millega laboritestid hakkama ei saa.