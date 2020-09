Igor Taro: Lukašenka provokatsioon tõukas valgevenelased raevukale vastupanule

Paljud ettevõtted ja organisatsioonid teatasid pärast Lukašenka ametisse vannutamist Minskis lühendatud tööpäevast või töötajate vabastamisest seoses erakorralise pühaga. Sellest on küll keeruline aru saada, kas tegu oli ametliku formuleeringu või irooniaga.

Igal juhul said kõik need inimesed võimalused liituda tänavaprotestidega, mis hakkasid päeva teises pooles hoogu koguma. Toimusid jõulised ja rohkearvulised kokkupõrked. See polnud enam tavaline lihtsalt inimeste minema lohistamine. Tegutsesid rohkem kiivrites ja kaitsevarustuses võitlejad.