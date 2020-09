Mõttekoda Australian Strategic Policy Institute teatas, et on tuvastanud enam kui 380 arvatavat kinnipidamiskeskust regioonis, kus Hiina hoiab arvatavalt enam kui miljonit uiguuri ja teisi, peamiselt moslemitest turgikeelseid vähemusi.

Kinnipidamisrajatiste arv on umbes 40 protsenti kõrgem kui varasemad hinnangud ja Austraalia uurijate sõnul on neid juurde ehitatud, kuigi Hiina võimud on väitnud, et paljud uiguurid on praeguseks juba vabastatud.