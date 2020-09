VIDEO ⟩ USA rassiprotestidel Breonna Taylori kohtuotsuse üle lahvatas vägivald

Kohtu otsuse kohaselt ei ole põhjust süüdistada kedagi kolmest 13. märtsil Taylori koju korraldatud narkoreidis osalenud valgenahalisest politseinikust naise tapmises, mis siis et ta suri mitme kuulitabamuse tagajärjel. Ühele politseinikule esitati siiski süüdistus tahtmatus inimeste ohtu seadmises, kuid mitte Taylori tulistamise tõttu, vaid naise naabri korterit tabanud kuulide eest.

Kentucky osariigi prokurör Daniel Cameron väitel oli kahe ülejäänud politseiniku tegevus õigustatud, sest neil oli order Taylori korteris ilma eelneva hoiatuseta läbiotsimise korraldamiseks ning uurimine näitas, et nad identifitseerisid end enne korterisse sisenemist politseinikena, vahendas AP.

Otsus, et kedagi Taylori surma eest vastutusele ei võeta, kutsus ööl vastu tänast esile proteste mitmel pool USAs, kus inimesed tulid tänavale kannustatuna pahameelest selle üle, et nende väitel on õigussüsteem kallutatud mustanahaliste vastu.