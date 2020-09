Euroopa Liit ei tunnusta Lukašenkot Valgevene presidendina

Lukašenko salajane ametissevannutamine eile vallandas lääneriikide uue taunimislaine. Valgevenes said hoogu meelevaldused, mis algasid pärast 9. augusti valimisi, mille tulemusi opositsioon ei tunnusta.

«Euroopa Liit ei tunnusta nende (valimiste) võltsitud tulemusi. Selle alusel ei ole nõndanimetatud inauguratsioon 23. septembril 2020 ja Aleksandr Lukašenko võetud uus mandaat demokraatlikult õiguspärased,» ütles Borrell.

«See »inauguratsioon« on otseses vastuolus suure osa Valgevene elanikkonna tahtega, mida on väljendatud valimistest alates arvukatel, ennenägematutel ja rahumeelsetel protestidel, ning see üksnes süvendab poliitilist kriisi Valgevenes,» lisas Borrell.

Euroopa Liit toetab valgevenelaste õigust olla esindatud nende poolt, kelle nad valivad vabalt uute kõiki kaasavate, läbipaistvate ja usaldusväärsete valimistega, rõhutas EL-i välispoliitikajuht.

Borrelli kinnitusel toetab EL võimude jõhkrast mahasurumisest hoolimata Valgevene rahumeelseid proteste ja uute valimiste nõuet.

EL pöördus taas Minski võimude poole nõudega lõpetada kohe repressioonid ja vägivald valgevene rahva vastu ning vabastada tingimusteta kõik kinnipeetud, seal hulgas poliitvangid.

«EL on veendunud, et kõiki kaasav rahvuslik dialoog ja positiivne vastus valgevene rahva uute, demokraatlike valimiste nõudele on ainus viis leida rahva soove austav väljapääs Valgevene tõsisest poliitilisest kriisist.»

Avalduses lisatakse, et Brüssel vaatab üle oma suhted Minskiga.

EL valmistab ette sanktsioone 40 inimesele, keda peetakse vastutavaks repressioonide eest. Diplomaatiliste allikate sõnul vaetakse ka võimalust karistada Lukašenkot ennast.

Allikate sõnul on Rootsi ja Soome Lukašenkole saktsioonide kehtestamise vastu, et kriisi saaks vahendada Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon, mille eesistuja on praegu Rootsi.