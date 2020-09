VAATA TREILERIT ⟩ Uus dokumentaalfilm Estonia hukust lubab suurt paljastust

Eelmisel nädalal välja saadetud pressiteates väidab Discovery, et kuigi 28. septembril 1994 uppunud Estonia pardal kaotas elu 852 inimest, kestavad vaidlused katastroofi põhjuste üle jätkuvalt ning täielikult pole laeva vrakki kunagi läbi uuritud.

«Dokumentaalsari on loodud tuginedes tugevale ajakirjanduslikule tööle, mille käigus me intervjueerisime süvitsi mitut esmast allikat, kellel on otsene seos Estonia katastroofiga. Paljud allikad pole kunagi varem ajakirjanduses üles astunud oma looga,» lausus pressiteate vahendusel filmi rezissöör Henrik Evertsson.