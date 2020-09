VÄLISMAA KOROONAPÄEVIK ⟩ Seitsmes Euroopa riigis kasvab viirusesurmade arv murettekitavalt

Stockholmis tegutseva ühenduse viimases ülevaates öeldakse, et neis riikides on tõusnud haiglaravi vajavate ja tõsiste haigusjuhtumite arv. «Kasvavat või kõrget surmade taset on juba täheldatud või täheldatakse ilmselt varsti,» ütles ECDC ja lisas, et surmade arvu kasv on seotud vanemaealiste inimeste nakatumisega.