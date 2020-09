Mehe juhtumit meditsiiniajakirjas The New England Journal of Medicine (NEJM) kirjeldanud artside sõnul põhjustas südamerikke lagritsas sisalduv glütsürritsiinhape, mis võib põhjustada paljusid terviseprobleeme, sealhulgas püsivalt normaalsest kõrgemat vererõhku, kaaliumivaegust ja surmavaid südame rütmihäireid.