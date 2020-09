Saksamaa vahetab välja sõjaväeluure juhi

Kaitseminister Annegret Kramp-Karrenbauer teatas, et Christof Grammi asemel asub «tema nõusolekul» MAD-i (Militärischer Abschirmdiensti) etteotsa uus inimene. Minister kinnitas, et otsus uue luurejuhi isiku osas tehakse varsti.

Gramm on juhtinud Saksa sõjaväeluuret alates 2015. aastast. Kaitseministeerium usaldas talle reformide algatamise ja luureameti töö parandamise, kuid nüüd on ta koos Kramp-Karrenbaueriga jõudnud seisukohale, et moderniseerimise uus faas nõuab ka selget personalimuutust.