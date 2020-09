Prantsusmaal nakatus ööpäevaga koroonaviirusesse 16 096 inimest

Pealinnas Pariisis ja seda ümbritsevas Île-de-France'i piirkonnas on nakkusmäär tõusnud 204-ni 100 000 elaniku kohta. See on kõrgem näitaja kui teistes suure nakkusjuhtude arvuga linnades nagu Lyon ja Marseille, kus on piiranguid juba karmistatud. Prantsusmaal on inimesed kohustatud avalikes kohtades maske kandma. Üle riigi puudutab maskikohustus siseruume, Pariisis peab aga maskiga käima ka väljas.