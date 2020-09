Väidetavalt ütles Kim oma Lõuna-Korea ametikaaslasele Moon Jae-inile, et vahejuhtum poleks tohtinud kunagi aset leida.

Ühe ametniku sõnul saatis Kim Moonile kirja, milles kinnitas, et tal on väga kahju, et valmistas naabrile pettumuse, vahendas uudisteagentuur Yonhap.