Šveitsi populistid tahavad referendumiga tõrjuda ELi kodanikke

Algatus, mida toetab Šveitsi suurim erakond, populistlik parempoolne Šveitsi Rahvapartei (SVP), on viimaste arvamusküsitluste kohaselt küll kaotanud oluliselt rahva toetust, kuid erakond on varemgi saavutanud üllatuslikke võite oma pikka aega kestnud vastuseisus suhete tihendamisele Euroopa Liiduga (EL).

SVP, kes on oma populaarsuse rajanud sisserände ja ELi mõju sarjamisel, hoiatab, et Alpiriik on silmitsi kontrollimatu ja ülemäärase immigratsiooniga ning šveitslaste töökohad on ohus.