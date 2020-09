Hiina lubab toota sel aastal 610 miljonit doosi koroonavaktsiini

Hiina tervishoiuametnikud teatasid reedel pressikonverentsil, et aasta lõpuks peaks valmima 610 miljonit doosi vaktsiini. Aastane tootmisvõimsus peaks aga ulatuma juba järgmisel aastal vähemalt miljardi doosini aastas.

Kliiniliste katsetuste järku on jõudnud 11 Hiina vaktsiini, neli on katsetuste kolmandas faasis, ütles teadus- ja tehnoloogiaministeeriumi esindaja Wu Yuanbin.

«Hiina Covid-19 vaktsiini uurimis- ja arendustööd on praegu juhtival positsioonil,» sõnas ta.

«Oleme näinud, et vaktsiinide ohutus on hea ja tõsiseid vastureaktsioone ei ole olnud.»

Ametnike sõnul on juulist alates eksperimentaalvaktsiini saanud sajad tuhanded sadamate, haiglate ja teiste riskivaldkondade töötajad ning programm on pälvinud Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) toetuse.