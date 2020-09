USA valimised 2020 ⟩ Vabariiklased loodavad ülemkohtust valimiste päästjat

Tellijale

«See on jumala tahe,» lausus kuue lapse ema Michelle Burns, Trumpi valija Lõuna-Michigani väikelinnast Monroe`st. «Mina usun, et see on jumalik sekkumine. Milline on võimalus, et see seitse nädalat enne valimisi juhtub?» lisas ta AFP-le.

Eelmisel reedel 87-aastasena siitilmast lahkunud ülemkohtu kohtunik Ruth Bader Ginsburg võitles ühe haigusega teise järel, et valimiste järgse ajani oma kohal püsida. Vaid mõni päev enne surma edastas ta tütretütrele avalduse: «Minu kõige tulisem soov on see, et mind ei asendataks, kuniks ametisse on vannutatud uus president.»

Eelmisel reedel sai Trump aga uskumatuna näiva teate, kui Minnesota kampaaniaüritusel öeldi talle, et Ginsburg on surnud. Ülemkohtu koha vabanemist oli Trump vaikselt lootnud ja rääkinud ka teistele võimalusest sellega oma tagasivalimise kampaaniat päästa.

Kiire tegutsemine

Minnesotast tagasi sõites helistas Trump McConnellile, mõttes juba kaks kandidaati: Amy Coney Barrett ja Barbara Lagoa. See näitab kiirust, millega vabariiklaste masinavärk tegutses. Ginsburgi kehv tervis ei olnud mingi saladus ja viimaste kuude jooksul olid presidendi abid asunud võimalike kandidaatide nimekirja lühendama, kirjutab CNN.

Esmaspäevaks oli Trumpi kampaaniameeskond tulnud lagedale uute T-särkidega, millel seisab kiri «Fill that seat» (Täitke see koht) - loosung, mis on võtnud kampaaniaüritustel koha sisse vanade lemmikutega nagu «Lock her up!» ja «Build that wall!».

Kolmanda ülemkohtu kohtuniku määramine võib olla Trumpi ametiaja üks kaalukamaid otsuseid, sest erinevalt paljudest vahtu täis populistlikest lubadustest mõjutab ülemkohus reaalselt miljonite ameeriklaste elusid alates tervishoiust, lõpetades abordi- ja abieluõigustega. Uue kohtunikuga oleks kaalukauss kindlalt 6-3 konservatiivide kasuks.