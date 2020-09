Tasmaania rannal hukkus 380 vaala

Kui Tasmaania osariigi võimud avaldasid esmase info madalasse Macquarie Harbori lahte lõksu jäänud vaaladest, täpsemini delfiinlaste hulka kuuluvatest grindadest ehk katsevaaladest, hinnati nende arvu veel 270 kanti. Hilisemad helikopteritelt tehtud vaatlused kinnitasid, et kokku võis rannale uhtumise ohus olla veel 200 mere­imetajat. Vaalade elu ohustav madalikule lõksu jäämine on Austraalias küllaltki sage ja endiselt ammendava seletuseta nähtus. Sedavõrd ulatuslikku juhtumit ei ole aga varasemast teada.

«Iga vaalade rannale jäämine on erinev ja iga kord tuleb kasutusele võtta ka erinevaid meetodeid, et tagada parim, kiireim ja kõige humaansem loomade päästmine,» kommenteeris päästetöid juhtiv merebioloog Kris Carlyon. Samas kinnitas ta, et mõned vaalad on ka pärast avamerele aitamist uuesti madalasse vette jõudnud ning mõned neist ka hukkunud.