USA president nimetab meedia andmetel ülemkohtu kohtunikuks Barretti

Ajaleht New York Times ja telekanal CNN teatasid anonüümsetele valitsusallikatele viidates, et valik on juba langetatud.

Meedias kirjutati juba varem sel nädalal, et favoriit USA ülemkohtuniku kohale, mis jäi Ruth Bader Ginsburgi surma järel vabaks, on kohtunik Barrett, kes on oma usuliste vaadete tõttu konservatiividele südamelähedane, kuid vastaste sõnul ajab segi usu ja seaduse.

Barrett oli president Donald Trumpi soosik ka 2018. aastal, kui ülemkohtus jäi koht vabaks Anthony Kennedy tagasiastumise järel. Toona nimetati lõpuks ametisse Brett Kavanaugh.

Et Barrett on vaid 48-aastane, tagaks tema nimetamine ülemkohtunikuks konservatiividele kindla koha ülemkohtus aastakümneteks.

Barretti kandidatuurile peab heakskiidu andma veel senat.

Kaks vabariiklasest senaatorit on varem öelnud, et ei toeta Trumpi kava uus kohtu liige kiirkorras nimetada, kuid nimetamise läbikukutamiseks on vaja nelja vabariiklasest senaatori vastuseisu.

Barrett on katoliiklasest seitsme lapse ema, kes on kindlalt vastu abordile, mis on üks Ühendriikide kultuurilise lõhe keskseid küsimusi. Ehkki Barrett on Indiana Notre Dame'i ülikoolis 15 aastat juurat õpetanud, on tema kogemus kohtunikuna piiratud. Kohtunikuks sai ta alles 2017. aastal, kui Trump ta föderaalsesse apellatsioonikohtusse määras.