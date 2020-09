Pariisis peeti kinni kirverünnakus kahtlustatava endine korterinaaber

Kokku on seoses rünnakuga, milles sai vigastada kaks inimest, kinni peetud seitse isikut, teiste seas sündmuskoha lähistel vahistatud «peamine kahtlusalune».

Prantsuse siseminister Gerald Darmanin ütles reedel, et rünnak oli «selgelt islamiterroristliku iseloomuga».

Prantsuse terroritõrjeprokuratuuri juht Jean-Francois Ricard ütles, et peamine kahtlusalune on 18-aastane noormees, kes on ilmselt Pakistani päritolu.