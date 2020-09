Soome siseminister hoiaks riiki sisenemise seniseid koroonapiiranguid

«Mulle tundub, et kui valitsus on neis reeglites kokku leppinud, siis vähemalt praegu peame neist kinni,» ütles ta laupäeval fraktsiooniliikmete koosolekul ajakirjanikele antud telefoniintervjuus.

See on viinud muutuva käitumiseni ka Soome naaberriikide Eesti ja Rootsi suhtes. Möödunud laupäeval eemaldati piirangud neist riikidest Soome saabujatele. Kuna viiruseolukord mõlemas riigis pärast seda halvenes, otsustas valitsus neljapäeval piirangud taas kasutusele võtta.

«Selle mõte on selles, et ka neist üle 25 nakatumisega riikidest saab Soome tulla, kuid on vaja justnimelt seda testi ja sellele järgnevat teist testi, et võimalikku karantiiniaega lühendada,» ütles Ohisalo.