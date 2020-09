GALERII ⟩ Londonis toimus koroonapiirangute vastane meeleavaldus

Ühendkuningriigi pealinna politsei hoiatas meeleavaldajaid, et nad peaksid kinni suhtlusvahemaa reeglitest, ning teatas enne meeleavaldust, et kõigepealt selgitab politsei inimestele suhtlusvahemaa piiranguid, kuid kui inimesed neist kinni ei suuda pidada, võib politsei võtta tarvitusele jõumeetmed.

Briti parlament valmistub üle vaatama Covid-19 seotud seadusandlust ning valitsus kehtestas uued meetmed viiruse leviku tõkestamiseks. Mõned parlamendiliikmed kritiseerisid valitsust selle eest, et reegleid on rakendatud ilma parlamendi heakskiiduta.

Sarnane protestiüritus leidis aset ka nädala eest, mil tuhanded inimesed kuulsale väljakule kogunesid. Politsei teatel said mitu korravalvurit selle ürituse käigus viga, kui «väike hulk» protestijaid vägivaldseks muutus.

Suurbritannias on viiruse tagajärjel surnud pea 42 000 inimest, mis on kõrgeim arv Euroopas. Viimastel nädalatel on järsult tõusnud uute nakatunute ja haiglaravil viibivate patsientide ning ka koroonasurmade arv.