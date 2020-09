Boris Johnson kutsus maailma pandeemia vastu ühinema

Boris Johnson tõi oma kõnes välja viiepunktilise plaani pandeemiaga võitlemiseks. Johnson, kelle riik on pandeemiast tugevalt räsida saanud, teatas ka lisaraha eraldamisest vaktsiini arendamiseks ning Maailma Terviseorganisatsioonile (WHO).

Ta ütles, et «pandeemia ühendas inimkonda rohkem kui kunagi varem», kuid oli samas ka «tugev eraldusjõud», sest riigid võistlesid meditsiinivarustuse nimel. «Pärast üheksat kuud COVID-iga võitlemist tundub rahvusvahelise üldsuse mõiste olevat räbalais,» lisas ta. «Kui me ei ühine, ega anna tuld ühise vaenlase vastu, siis teame, et kaotavad kõik.»

«See hetk on praegu käes, kus inimlikkus peab ulatuma üle piiride ning parandama need koledad lõhed,» ütles Johnson.

«Inimkonna moraalne kohustus on olla aus ning jõuda ühisele arusaamisele selles, kuidas pandeemia algas ning kuidas see levida sai,» lausus ta. «Endise Covid patsiendina usun, et meil kõigil on õigus seda teada, et saaksime kollektiivselt anda endast parima viiruse uue leviku takistamiseks.»