Trump esitas Amy Coney Barretti ülemkohtuniku ametisse

Konservatiivist Barrett oli nominatsiooni väljakuulutamisel koos Trumpiga Valges Majas. USA president nimetas naist üheks kõige andekamaks õigusvaldkonna esindajaks.

Vabariiklased kinnitavad Barretti nominatsiooni väga suure tõenäosusega, kirjutas AFP. Trumpi hinnangul saab see olema kiire ja sirgjooneline protsess.

Barrett asuks liberaal Ginsburgist vabaks jäänud kohale, muutes ülemkohtu koosseisu ülekaalukalt parempoolseks. Konservatiivide enamus saaks olema kuus ülemkohtunikku kolme vastu.

Tõenäoliselt tähendab liberaalide mõjuvõimu kahanemine ülemkohtus USA suuremate õigusvaidluste, sealjuures abordi ja Barack Obama administratsiooni ajast pärit tervishoiuplaani, nõndanimetatud Obamacare'i, taas päevakorda kerkimist.

Barretti võimalik ametisse määramine toimub vahetult enne USA presidendivalimisi 3. novembril ja on võimalik, et ülemkohtul tuleb sekkuda olukorras, kus demokraatide kandidaat Joe Biden või Trump ei aktsepteeri hääletuse tulemusi.

Trump on korduvalt öelnud, et ta võib kaotuse korral tulemused vaidlustada, kuna ta süüdistab demokraate valimispettuse kavatsuses.

Biden reageeris Barretti nomineerimisele avaldusega senatile, kutsudes seda uut ülemkohtunikku mitte kinnitama, kuni ameeriklased on valinud endale uue presidendi.

Kaks vabariiklasest senaatorit on varem öelnud, et ei toeta Trumpi kava uus kohtu liige kiirkorras nimetada, kuid tema läbikukutamiseks on vaja nelja vabariiklasest senaatori vastuseisu.

Barrett on katoliiklasest seitsme lapse ema, kes on kindlalt vastu abordile, mis on üks Ühendriikide kultuurilise lõhe keskseid küsimusi. Ehkki Barrett on Indiana Notre Dame'i ülikoolis 15 aastat juurat õpetanud, on tema kogemus kohtunikuna piiratud. Kohtunikuks sai ta alles 2017. aastal, kui Trump ta föderaalsesse apellatsioonikohtusse määras.