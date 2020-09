Reedel keeldus Prantsuse kõrgeim halduskohus keeldu tühistamast. Kohaliku regiooni prefekt on keelanud migrantide toitmise Calais' kesklinnas, mis on toonud kaasa inimõiguslaste meelepaha. Kohalikud ametnikud väitsid, et kesklinna suhtes kehtestatud keeld on vajalik avaliku korra ning inimestevahelise distantsi hoidmise tagamiseks.