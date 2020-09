«See on selge, et ta peab lahkuma,» ütles Macron ajalehele Journal du Dimanche paar päeva pärast seda, kui Euroopa Liit keeldus tunnustamast Lukašenkat Valgevene riigipeana.

«See on võimukriis, autoritaarse võimu, mis ei suuda aktsepteerida demokraatia loogikat ning mis kasutab püsimiseks jõudu. See on selge, et Lukašenka peab lahkuma,» ütles Macron.