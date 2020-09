Päeval alustati kinnipidamistega Komarovka turu lähistel, kus toimus lõikuspühale pühendatud üritus. Seal punavalget sümboolikat kandnud naistele teatati, et nende aktsioon on sanktsioneerimata ja mõne aja pärast hakati neid lohistama bussidesse.

Kinni võeti ka legendaarne Nina Baginskaja, kellelt rebiti kõigepealt käest lipp, mida ta sugugi loovutada ei tahtnud. Nina on 73-aastane staažikas aktivist, kes on iga päev oma lipuga tänaval. Ta on protestinud Lukašenka režiimi vastu aastaid, aga käesolev periood on teinud temast kuulsuse ka laiema avalikkuse jaoks.