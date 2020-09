Aserbaidžaan ja Armeenia kuulutavad välja sõjaseisukorra

Seni pole selge, kes tule esimesena avas, vahendas « Aktuaalne kaamera ». Aserbaidžaani kaitseministeerium teatas pühapäeva hommikul, et tunnustamata Mägi-Karabahhi kontaktjoonel alustati sõjategevust vastuseks Armeenia provokatsioonidele. Mägi-Karbahhi võimud teatasid esimesena, et Aserbaidžaan alustas rindejoone pommitamisega.

Separatistide kaitseministeerium vahendas, et alates lahingu puhkemisest on esialgsetel andmetel saanud surma 16 Mägi-Karabahhi sõjaväelast ja üle saja sõjaväelase on saanud haavata. Aserbaidžaan ja Armeenia teatasid varem pühapäeval ka tsiviilohvritest.

Seni on täielikust toetusest Aserbaidžaanile teatanud Türgi. Prantsusmaa ja Saksamaa kutsusid «vaenutegevust viivitamatult Mägi-Karbahhis lõpetama» ning EL viivitamatult naasma kõnelustele Karabahhi üle. Iraan teatas, et on valmis kasutama kõiki oma võimekusi, et kehtestada relvarahu ja alustada kõnelusi kahe poole vahel ja kutsus konflikti kohesele lõpetamisele.