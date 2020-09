Aserbaidžaani president kuulutas välja osalise mobilisatsiooni

President tegi riiklikule mobilisatsiooni ja väeteenistusse kutsumise ametile ülesandeks alustada mobilisatsiooni läbiviimist vastavalt kokku lepitud plaanile.

Aserbaidžaani kaitseministeerium teatas ööl vastu tänast, et Armeenia kaotas eilsete lahingute käigus 550 sõjaväelast.

«Saadud luureandmete kohaselt kandsid Armeenia relvajõud pühapäeval toimunud lahingute ajal tõsiseid kaotusi. Aserbaidžaani armee hävitas 22 tanki ja muud raskesoomukit, 15 õhutõrjeraketisüsteemi üksust, 18 drooni, kaheksa suurtükki ja kolm laskemoonaladu. Tapeti üle 550 sõjaväelase,» edastati kaitseministeeriumist uudisteagentuurile Interfax.

Armeenia poolelt öeldi omakorda, et neil on tõendid paarisaja langenud aserbaidžaanlase kohta.

«Meie andmetel tapeti umbes 200 Aserbaidžaani sõjaväelast,» ütles Armeenia kaitseministeeriumi pressiesindaja Artsrun Ovannisjan.

«Täpsustatud andmetel hävitati neli helikopterit, 27 drooni, 33 tanki ja jalaväe lahingumasinat ning kaks tehnilist soomukit,» teatas tunnustamata Mägi-Karabahhi Vabariigi kaitseministeeriumi pressiteenistus.

Mägi-Karabahhi võimude teatel langes öistes lahingutes 15 sõdurit, kokku on konflikt nõudnud 32 Mägi-Karabahhi relvajõudude võitleja elu.

Tunnustamata Mägi-Karabahhi president Arayik Harutjunjan. FOTO: Ayk Bagdasarjan/Photolure/TASS/Scanpix

ÜRO peasekretär Antonio Guterres väljendas eile muret seoses olukorraga Mägi-Karabahhis ja kutsus üles vaenutegevuse viivitamatule lõpetamisele.

«Peasekretär kutsub pooli tungivalt üles viivitamatult võitlust lõpetama, asuma pingete leevendamisele ja naasma läbirääkimistele,» ütles Guterresi eestkõneleja.

Armeenia peaminister Nikol Pašinjan ütles eile, et ta ei välista võimalust tunnustada Mägi-Karabahhi iseseisvust.

«Küsimus (Mägi-Karabahhi) tunnustamisest on meil päevakorral. Me peame väga tõsiselt arutama - kas me astume selle sammu või mitte,» ütles Pašinjan Armeenia parlamendi eriistungil.

Eile hommikul teatas Pašinjan, et Aserbaidžaan alustas sõjategevust tunnustamata Mägi-Karabahhi vastu.

Mobilisatsioon Jerevanis. FOTO: Melik Baghdasarjan/Photolure/TASS/Scanpix

Leedu kutsub Armeeniat ja Aserbaidžaani üles lahendama tüliküsimusi rahumeelselt, ütles eile Leedu välisminister Linas Linkevičius.

Ta hoiatas, et et praegune olukord võib kasvada üle hukutavaks sõjaks, mis nõuab arvukalt tsiviilohvreid.

«Me jälgime olukorda tähelepanelikult ja see võib tõepoolest sütitada väga suure tüli – kahtlust ei ole. Kas see juhtub, näitab aeg, praegu on raske öelda. Kuid riigid, mis osalevad aktiivselt nn Minski kontaktrühma töös, see tähendab Prantsusmaa, USA, Venemaa ja Euroopa Julgeoleku‑ ja Koostööorganisatsioon (OSCE), peavad praegu silmnähtavalt elavdama oma osalust,» ütles Linkevičius BNS-ile.

«Kui see kujuneb suuremat sorti sõjategevuseks, tuleb kohaliku elanikkonna seas väga palju ohvreid ja vaevalt see parandab olukorda, sest kriisist pääseb vaid rahumeelsete läbirääkimistega,» lisas ta.

Linkevičius kinnitas, et võttis ühendust Armeeniaga ja püüdis luua sidet Aserbaidžaaniga. Leedu diplomaatide teatel on neis riikides internetiühendus pärsitud ja suhtlusvõrgustikud ei toimi.

«Meil on üks üleskutse, mis kõlas ka suhtlemisel minu ametivendadega: jah, nad kohustusid ise lahendama tüli rahumeelsel viisil, nimelt seda rõhutatakse, see on põhiargument. Tahame meenutada, et see on nende rahvusvaheline lubadus,» ütles minister.