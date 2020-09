Aserbaidžaani teatel tapeti lahingutes 550 sõjaväelast

Armeenia poolelt öeldi omakorda, et neil on tõendid paarisaja langenud aserbaidžaanlase kohta.

Armeenia peaminister Nikol Pašinjan ütles pühapäeval, et ta ei välista võimalust tunnustada Mägi-Karabahhi iseseisvust.

«Küsimus (Mägi-Karabahhi) tunnustamisest on meil päevakorral. Me peame väga tõsiselt arutama - kas me astume selle sammu või mitte,» ütles Pašinjan Armeenia parlamendi eriistungil.