Tuhanded Venemaa armeenlased on valmis Mägi-Karabahhi sõtta minema

«Saabunud on aeg, et regiooni kriis, mis algas Mägi-Karabahhi okupeerimisega, lõpetataks. Kui Armeenia otsekohe lahkub territooriumilt, mida ta okupeerib, naaseb regioon rahu ja harmoonia juurde,» sõnas Türgi liider.

Ta hoiatas, et et praegune olukord võib kasvada üle hukutavaks sõjaks, mis nõuab arvukalt tsiviilohvreid.

«Me jälgime olukorda tähelepanelikult ja see võib tõepoolest sütitada väga suure tüli – kahtlust ei ole. Kas see juhtub, näitab aeg, praegu on raske öelda. Kuid riigid, mis osalevad aktiivselt nn Minski kontaktrühma töös, see tähendab Prantsusmaa, USA, Venemaa ja Euroopa Julgeoleku‑ ja Koostööorganisatsioon (OSCE), peavad praegu silmnähtavalt elavdama oma osalust,» ütles Linkevičius BNS-ile.

«Kui see kujuneb suuremat sorti sõjategevuseks, tuleb kohaliku elanikkonna seas väga palju ohvreid ja vaevalt see parandab olukorda, sest kriisist pääseb vaid rahumeelsete läbirääkimistega,» lisas ta.

Linkevičius kinnitas, et võttis ühendust Armeeniaga ja püüdis luua sidet Aserbaidžaaniga. Leedu diplomaatide teatel on neis riikides internetiühendus pärsitud ja suhtlusvõrgustikud ei toimi.

«Meil on üks üleskutse, mis kõlas ka suhtlemisel minu ametivendadega: jah, nad kohustusid ise lahendama tüli rahumeelsel viisil, nimelt seda rõhutatakse, see on põhiargument. Tahame meenutada, et see on nende rahvusvaheline lubadus,» ütles minister.