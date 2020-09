USA president maksis meedia väitel valimisaastal tulumaksu vaid 750 dollarit

Trump nimetas ajalehe väiteid valeuudisteks.

«See on täielik vale. Valeuudised,» kinnitas Trump pressikonverentsil. Trumpi sõnul on ta maksnud palju makse muu hulgas näiteks ka väga kallile New Yorgi osariigile ja maksuamet ei kohtle teda sugugi hästi.

Ajalehe teatel on nende käes Trumpi maksuandmed rohkem kui paarikümne aasta kohta.

New York Times kirjutas, et Trump pole viimase 15 aastast kümne jooksul maksnud föderaalseid tulumakse. Trump on ajalehe väitel deklareerinud, et on kaotanud palju rohkem raha, kui teeninud.

«Trump on olnud palju edukam ärimoguli mängimisel, kui äritegevuses endas,» kirjutas ajaleht.

«See on täielik väljamõeldis. Sisuliselt nad väidavad, et ma ei ole midagi maksnud. Esiteks ma maksin riigile palju ja teiseks olen ma maksnud makse ka New Yorgi osariigile, mis nõuab palju,» kinnitas Trump veelkord.