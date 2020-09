Igor Taro Valgevene kroonika 27.09.

Linnas oli näha ka stseene, kus maskides mehed võtsid käest inimeste telefone, et uurida nende sisu - põhiliselt Telegram-rakenduse sõnumeid. Võiks mõelda, et mis on sellisel sammul pistmist Valgevene põhiseaduse ja elementaarsete inimõigustega?

Igal juhul tegid miilitsad panuse sellele, et takistada inimeste kogunemist võimalikult varajases faasis. Siiski saabus rahvas väikeste seltskondade kaupa ja ühel hetkel oli inimesi Minski kangelaslinna monumendi juures väga-väga palju. Muidugi võib öelda, et võrreldes varasemate nädalatega, mil tänavatele tuli 200 000 inimest, oli neid eile tunduvalt vähem. Samas on ka 50 000 inimest kolonnis liikudes üsna muljetavaldav rahvamass. See on siiski massimeeleavaldus, mitte väike protestimiiting.