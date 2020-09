Navalnõi kinnitas, et Merkel külastas teda Charité haiglas

«Me kohtusime, ma ei nimetaks seda kohtumist »salajaseks«. Pigem oli see eraviisiline kohtumine ja jutuajamine perega. Olen kantsler Merkelile külastuse eest väga tänulik,» kirjutas Navalnõi Twitteris.

Saksa väljaanne Der Spiegel teatas esmaspäeval, et Merkel kohtus haiglas Navalnõiga «täieliku salastatuse õhkkonnas».

Saksamaa teatel näitasid sõjaväe keemiarelvalaboris läbi viidud testid ühemõtteliselt, et Navalnõi mürgitati Nõukogude Liidus välja töötatud närvimürgiga Novitšok. Sama mürgiga üritati 2018. aastal Suurbritannias Salisburys tappa endist topeltagenti Sergei Skripali.

Euroopa liidrid on nõudnud Moskvalt selgitust. Saksa kantsleri Angela Merkeli sõnul saab ja peab üksnes Venemaa mürgitamise kohta vastuse andma.

Esialgu arvasid Navalnõi liitlased, et ta mürk oli Tomski lennujaamas joodud tees, hiljem tuvastati hotellist mürgijälgedega veepudel.

Navalnõid esimesena ravinud Omski arstid väidavad, et nende analüüsid ei toonud ilmsiks ühtki mürgist ainet. Kreml on lükanud tagasi rahvusvahelised nõuded, et Navalnõi mürgitamise asjus viidaks läbi sõltumatu juurdlus.