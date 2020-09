MH17 asjas süüdistatav tahaks anda Hollandi kohtule tunnistusi

«Pulatov tahaks võimalikult pea kohtu poole pöörduda,» ütles advokaat Haagis protsessil. Seejuures on Pulatovi Hollandi advokaadid vastu, et nende kaitsealune selleks Hollandisse tuleks, sest väljaspool Venemaad ähvardab teda vahistamine.

«Me otsustame, kuidas ja millal see (Pulatovi pöördumine kohtu poole) korraldada,» ütles advokaat. Ta selgitas, et Hollandi advokaatidel õnnestus hiljuti kohtuda Pulatoviga Venemaal.

Kaitse teatas protsessil niisamuti, et kavatseb lähema kuu aja jooksul vormistada päringu, et saada juurdluselt täiendavaid andmeid õnnetuse asjaolude kohta. «Me loodame, et see võimaldab asja oluliselt selgemaks muuta,» osutas Pulatovi advokaat.