Pariisi kirveründaja isik on kahtluse all

Eelmise nädala rünnakus sai tõsiselt viga kaks teleproduktsioonifirma Premieres Lignes töötajat, kelle seisund on võimude teatel stabiilne.

Ründaja ütles uurijatele, et ründas enda arvates Charlie Hebdo ajakirjanikke ning ei teadnud, et nädalalehe toimetus on mujale kolinud.