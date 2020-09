Macron kohtub Leedus Valgevene opositsiooniliidriga

Macron ütles pühapäeval, et Valgevene riigipea Aleksandr Lukašenka peab tagasi astuma. Euroopa Liit on keeldunud Lukašenkat riigi legitiimse juhina tunnustamast.

«Rahvas ei lepi režiimiga, mille all nad on kõik need aastad elanud. Nad võitlevad selle süsteemi vastu aina ägedamalt.»