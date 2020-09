Politiseeritud kohtus annaks ta konservatiividele tugeva häälteenamuse: kuus konservatiivide häält kolme liberaalse kohtuniku vastu. Ülemkohtunikud on määratud ametisse eluks ajaks, mistõttu kardavad demokraadid, et nii tugevalt konservatiivide poole kallutatud kohus jääks USA poliitikat mõjutama aastakümneteks. Kõige esimene katsumus tuleks aga juba pärast novembrikuus toimuvaid presidendivalimisi, kus Trump on igati mõista andnud, et ta kavatseb seada kahtluse alla posti teel edastatud häälte õigsuse nendes osariikides, kus ta võib napilt kaotada.

Konservatiivsed naised näevad temas aga kui seni USA poliitikas ja kultuuris kõrvaletõrjutud esindajat: naine, kes on korraga ambitsioonikas ja sügavalt religioosne, kes on saavutanud edu karjääris samal ajal, kui ta räägib perekonnale ja usule pühendumisest. Kohtunik Barrettil on seitse last, kellest kaks on adopteeritud Haitilt ning noorimal on Downi sündroom.