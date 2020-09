Soome jätab tänavu ära traditsioonilise iseseisvuspäeva vastuvõtu

«Pidulikule vastuvõtule on varasemail aastatel kogunenud presidendipaleesse paar tuhat soomlast. Kuid ka kodudes tähistatakse iseseisvuspäeva, miljonid soomlased teevad seda telerite ees. Ehkki tänavu ei kogune me traditsioonilisel kombel presidendipalees, ei vähenda see siiski pidupäeva tähtsust. Tähistame Soomet ja oma iseseisvust kõigi soomlastega koos uues saates ,» teatas presidendikantselei tehtud avalduses Sauli Niinistö.