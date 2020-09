VÄLISPANORAAM ⟩ Stoicescu: Armeenia on Venemaa Kaukaasia vang

Külaliseks oli Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Kalev Stoicescu, «Välispanoraami» saatejuht on Postimehe välisuudiste toimetaja Martin Kutti.

Sarnaselt varasematele suurõppustele väitis Venemaa ka sel korral, et 80 000 osalejaga õppus Kavkaz-2020 oli kaitsva eesmärgiga ja suunatud terrorismivastasele võitlusele. Stoicescu sõnul on Venemaa sõjaline käitumine olnud viimastel aastatel küllaltki agressiivne ja varasematest õppustest rääkides tõi ta välja, et näiteks Lääne sõjaväeringkonna õppus Zapad-2017 nägi selgelt ette suuremahulise sõjategevuse harjutamist lääneriikide ja NATO vastu.

«Ka nüüd on tegelikult Moskva poliitiline ja sõjaline tähelepanu suunatud rohkem läände, mis on huvitav. Aktiivsus on väga suur ka Lääne sõjaväeringkonnas ja Valgevene poolel, sest kindlasti on Moskva jaoks kõige suurem murelaps praegu Valgevene,» märkis Stoicescu.

Välispanoraami külaliseks oli Kalev Stoicescu. FOTO: Tairo Lutter

Ta tõi välja, et tervikpildi nägemiseks tuleb arvestada ka seda, et paralleelselt õppusega Kavkaz-2020 toimus ka Venemaa-Valgevene õppus Slaavi vendlus ja ka Ukrainas aset leidnud Ukraina-USA ühisõppus. Kavkazi puhul märkis Stoicescu, et õppus toimus aladel Krimmist kuni Kaspia mereni ja hõlmas väiksemaid operatsioone ka Abhaasias ja Lõuna-Osseetias, mis ei ole Venemaa territoorium.

Sarnaselt varasematele aastatele püüdis Venemaa ka nüüd oma suurõppusele kaasata võimalikult palju sõbralikke riike. Sel aastal tabas aga Venemaad tagasilöök seoses õppusega Slaavi vendlus, kust otsustas kõrvale jääda Serbia. «Ei ole mõistlik viia vägesid riiki, kus võib puhkeda kodusõda või mis iganes,» võttis teadur kokku Serbia loobumise põhjused.

Õppusele Kavkaz saadi osalema suurjõududest Hiina ja Pakistan ja ka liitlased nagu Valgevene ja Armeenia. «Tähelepanuväärselt jäid seekord eemale Tadžikistan, Kõrgõzstan ja Kasahstan,» märkis ta. Kuna aga osales Pakistan, siis jäi eemale India. «Ega need riigid ühe mütsi alla ei mahu,» ütles Stoicescu.

Venemaa liitlassuhete kohta ütles Stoicescu, et need põhimõtted pani paika juba tsaar Nikolai I, kes nimetas Venemaa liitlasteks riigi enda armeed ja laevastikku. «Neid ta ilmselt peabki oma liitlasteks ja ühegi teise riigi peale nad väga panustada ei saa. On ju olnud näha, et isegi Valgevene, kelle kohta võiks öelda by definition, et see on Venemaa liitlane sada protsenti... no ei ole nii väga sada protsenti. Ja see kehtib seda enam teiste riikide puhul,» selgitas teadur.

Rahutu Mägi-Karabahh

Mägi-Karabahhis puhkenud konfliktiga seoses märkis Stoicescu, et Kavkaz-2020 ajal tegutses Venemaa aktiivselt Aserbaidžaani ümbruses. Kaspia merel ehk Aserbaidžaanist läänes toimusid Venemaa ja Iraani ühised manöövrid, Aserbaidžaanist põhjas asuvas Dagestanis harjutas Venemaa meredessanti, samuti korraldati manöövreid Armeenias koos Armeenia vägedega.