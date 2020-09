Vene kohus mõistis tuntud Gulagi-ajaloolase 13 aastaks vangi

Dmitrijev võeti 2016. aastal kinni ja talle esitati süüdistus lapspornograafias seoses tema lapsendatud tütrest Nataljast tehtud mitme aktifotoga ajast, mil too oli teismeline. Mehe sõnul pildistas ta last, et jälgida tema kasvu. Kohus mõistis ta 2018. aastal õigeks.

«On ilmne, et see kohtuotsus ei põhinenud seadusel, et see kohtuotsus oli poliitiliselt motiveeritud,» ütles inimõigusühenduse Memoriali liige Oleg Orlov raadiojaamale Ehho Moskvõ.