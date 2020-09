Trump ja Biden pidasid esimese televäitluse

Esimese debati teemadeks olid mõlema kandidaadi tegevus, ülemkohus, koroonapandeemia, majandus, rassism ja vägivald linnades ning valimised.

Trump ja Biden olid arvatult erimeelt ülemkohtu vakantseks koha täitmise osas.

Trump ütles, et vabariiklased «võitsid valimised ja seepärast on meil õigus valida» Amy Coney Barrett täitma kohtuniku koht, mis jäi vakantseks pärast Ruth Bader Ginsburgi surma.

Trump lisas, et demokraadid poleks «isegi mõelnud seda mitte teha», kui neile oleks antud võimalus nimetada kohtunik ametisse vaid mõni nädal enne valimisi.

Biden ja demokraadid on kritiseerinud Trumpi otsust nimetada uus kohtunik kiiresti ametisse. Nad on juhtinud tähelepanu asjaolule, et vabariiklased keeldusid kaalumast president Barack Obama valikut pärast Antonin Scalia surma 2016. aastal. Biden seda teisipäevases debatis aga ei maininud.

Ta ütles, et Barrett tundub olema «väga hea isik», kuid et tema ametissenimetamine pärast seda, kui «kümned tuhanded inimesed on juba hääletanud», on murettekitav.

Biden kritiseeris Trumpi tegevust koroonapandeemiale reageerimisel.

Bideni sõnul president «ootas ja ootas», kuni viirus jõudis Ameerikasse, ning lisas, et Trumpil pole seniajani tegevusplaani.

Biden kutsus Trumpi tulema välja parteiülese plaaniga inimeste päästmiseks.

Trump vastas talle: «Ma ütlen sulle, Joe, sa pleks kunagi teinud seda tööd, mida meie tegime. Sul pole seda veres.»

«Ma tean, kuidas tööd teha,» ütles Biden, kes oli kaheksa aastat Barack Obama asepresident.

Trump pilkas ka seda, kuidas Biden kaitsemaski kasutab.

President näitas rinnataskus olevat maski ja ütles, et kannab seda siis, kui vaja on. Trumpi sõnul on Biden maskis alati, kui teda näha on, kuigi lähimad inimesed võivad olla 200 meetri kaugusel.

Biden kaitses maski kandmist kui vahendit koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

Trump rääkis tema poole ja seadis kahtluse alla kaitsemaskide kasulikkuse.

Biden nimetas president Donald Trumpi valetajaks ja klouniks, kui nende esimene valimiste eelne teledebatt muutus teisipäeval kiiresti tuliseks.

«Fakt on see, et kõik, mida ta seni on öelnud, on lihtsalt vale,» ütles Biden. «Igaüks teab, et ta on valetaja.»

«Kuulete seda klouni?» ütles Biden hetk hiljem.

Trump ja Biden segasid väitluse esimestel minutitel teineteist korduvalt, nii et Biden millalgi käratas: «Kas sa jääd vait, mees!»

Trump tegi ka väitluse moderaatori Fox Newsi Chris Wallace'i tööd raskeks, rääkides talle peale ja liikudes ühelt teemalt teisele.

Kui Wallace püüdis saada Trumpi vastama tema küsimusele tervishoiu kohta, ütles moderaator presidendile: «Sina väitled temaga, mitte minuga.»

Trump pilkas väitluses Bideni saavutusi hariduse vallas.

«Sinus ei ole mitte midagi tarka, Joe,» sõnas ta.

Trump väitis teisipäeval peetud esimeses valimisdebatis, et postihääletus viib valimispettuseni.

Trumpi sõnul usub ta, et kõrgem kohus sekkub valimispettusesse.

USA president on viimastel kuudel väljendanud korduvalt usaldamatust postihääletuse suhtes, millel on koroonapandeemia tõttu tavapärasest tähtsam roll.

Ta ei vastanud küsimusele, mida ta teeks, kui peab valimiste lõpptulemust pettuseks ning kas ta aktsepteerib tulemust.

Trump märkis, et 3. novembri presidendivalimiste tulemus ei pruugi selguda mitu kuud.

«Me ei pruugi teada mitu kuud,» ütles Trump. «See ei lõpe hästi.»

Demokraatide kandidaat Joe Biden kutsus ameeriklasi aktiivselt valimistel hääletama ja rõhutas, et valimiste lõpptulemus on nende kätes ning Trump ei saa jääda võimule, kui ta hääletatakse Valgest Majast välja.

Biden kinnitas, et ta aktsepteerib valimistulemust ükskõik milline see ka on.