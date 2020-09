Trump ja Biden pidasid solvangutega täidetud televäitluse

Viisakus pole märksõna, mis 90 minutit kestnud debatti iseloomustanud oleks. Biden ütles otsekoheselt, et Trump on tema silmis läbi aegade kõige halvem USA president. Sellele solvangule vastas Trump väitega, et on suutnud ametis veedetud 47 kuuga teha rohkem, kui Biden kogu oma rohkem kui 40 aasta pikkuse poliitilise karjääri vältel.

«Fakt on see, et kõik, mida ta seni on öelnud, on lihtsalt vale,» ütles Biden. «Igaüks teab, et ta on valetaja.»