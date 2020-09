Soomes piiratakse taas restoranide lahtiolekuaegu

Samal ajal valmistutakse ka selleks, et pandeemia olukorra halvenedes vähendatakse restoranide lahtiolekuaegu veelgi. Kui piirkonnas on alanud viiruse leviku hoogustumine, tuleb serveerimine lõpetada kell 22 ja restoran sulgeda tund aega hiljem.

Põhiteenuste minister Krista Kiuru ütles teisipäeva õhtul pressikonverentsil, et restorane puudutavaid uusi piiranguid on vaja, kuna koroonaviirusesse nakatumised ja võimalikud kokkupuuted nakatunutega on viimastel nädalatel sagenenud just restoranidega seoses.